Новости
Браконьеров с тушей косули задержали в Костанайской области
12 Ноября 2020 09:48
Поделиться:
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушей косули задержали в Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеГрузовик с 22 мешками рыбы задержали в Кызылординской области Браконьера с 41 рыбиной осетровых пород задержали в Атырау Спасенных краснокнижных птиц выпустили на волю в ВКО
Участковый инспектор отдела полиции Узункольского района Денис Несин и егерь Пресногорьковского сельского округа Виталий Яшин вблизи озера Коняево задержали автомашину Toyota Hilux под управлением 31-летнего жителя Костаная. В машине также находились двое жителей областного центра и один житель села Белоглинка.
Возле внедорожника лежала туша незаконно отстрелянной косули. В ходе осмотра полицейскими изъяты автомобиль Toyota Hilux, туша косули и двуствольное ружье неустановленной марки 16 калибра.
Факт зарегистрирован по ст.337 ч.3 УК РК, проводится расследование. Отметим, с начала года полицейскими зарегистрировано 12 фактов незаконной охоты.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Павлодарский участковый борется с преступностью и благоустраивает дворы
- Онлайн-прием провел главный полицейский Акмолинской области
- Главный санврач Костанайской области принял новое постановление
- Почти три десятка лет прожили без удостоверения личности братья из ВКО
- Казахстанские экоактивисты обсудили вопросы улучшения окружающей среды
- Завод по переработке аккумуляторов строится в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047