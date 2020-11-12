Браконьеров с тушей косули задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушей косули задержали в Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Участковый инспектор отдела полиции Узункольского района Денис Несин и егерь Пресногорьковского сельского округа Виталий Яшин вблизи озера Коняево задержали автомашину Toyota Hilux под управлением 31-летнего жителя Костаная. В машине также находились двое жителей областного центра и один житель села Белоглинка.

Возле внедорожника лежала туша незаконно отстрелянной косули. В ходе осмотра полицейскими изъяты автомобиль Toyota Hilux, туша косули и двуствольное ружье неустановленной марки 16 калибра.

Факт зарегистрирован по ст.337 ч.3 УК РК, проводится расследование. Отметим, с начала года полицейскими зарегистрировано 12 фактов незаконной охоты.

