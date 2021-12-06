Браконьеров с тушами косуль задержали в Карагандинской области,

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушами косуль задержали в Карагандинской области, передает МИА «Каззинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Топарского отдела полиции УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области проводили рейдовое мероприятие. В районе одного из населенных пунктов они остановили легковой автомобиль под управлением 41-летнего водителя. В салоне машины также находились четыре пассажира в возрасте от 16 до 44 лет.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили две разделанные туши косули. Задержанные – жители города Шахтинска. Они пояснили, что добыли животных, не имея на это соответствующую лицензию. Изъяты туши животных и три гладкоствольных оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК «Незаконная охота«. Ведется расследование.