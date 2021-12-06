Браконьеров с тушами косуль задержали в Карагандинской области,
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушами косуль задержали в Карагандинской области, передает МИА «Каззинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Топарского отдела полиции УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области проводили рейдовое мероприятие. В районе одного из населенных пунктов они остановили легковой автомобиль под управлением 41-летнего водителя. В салоне машины также находились четыре пассажира в возрасте от 16 до 44 лет.
В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили две разделанные туши косули. Задержанные – жители города Шахтинска. Они пояснили, что добыли животных, не имея на это соответствующую лицензию. Изъяты туши животных и три гладкоствольных оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК «Незаконная охота«. Ведется расследование.
- Житель Актюбинской области разгуливал с обрезом в рукаве
- 37 килограммов гашиша изъяли у ОПГ в Нур-Султане
- Похищенных лошадей на 60 миллионов тенге нашли с помощью GPS в ВКО
- Девять миллионов тенге за несуществующее авто отдал аферисту житель Алматинской области
- Пьяного водителя скорой помощи задержали в Павлодарской области
- Троих без вести пропавших нашла полиция в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана