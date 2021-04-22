Браконьеров с сетями во время лова рыбы задержала павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Возле города Аксу Павлодарской области браконьеры на лодке с семью сетями выловили 24 килограмма карасей в запрещённое для рыбалки из-за нереста время, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В руки полицейских Павлодарской области уже попадаются первые браконьеры, занимающиеся ловом рыбы во время нереста», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Во время рейда стражи порядка города Аксу, на водоёме Мултак, вблизи города Аксу, задержали двух жителей, которые рыбачили, несмотря на то, что в регионе действует запрет на ловлю рыбы, добавили в полиции.

«Улов рыбаков-нарушителей составил 24 килограмма рыбы карась. Резиновая лодка, моносети китайского происхождения длиною в 245 метров в количестве семи штук изъяты», - уточнили в ДП области.

По словам полицейских, за нарушение правил рыболовства в отношении жителей Павлодарской области возбуждено административное производство по статье 383 «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных» КРКоАП. Материал направили в суд для принятия решения.

«Незадачливым рыбакам, учитывая использование сетей, теперь грозит штраф, - добавил источник. - Незаконная добыча рыбных ресурсов, охота на животных и уничтожение исчезающих видов растений преследуются по закону. Призываем граждан соблюдать природоохранное законодательство, в том числе во время нереста рыбы».





Фото ДП Павлодарской области.