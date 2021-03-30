Браконьеров с двумя тушами маралов задержали в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане задержали браконьеров, передает Semey News.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что 27 марта на территории Глубоковского района был выявлен факт незаконной охоты на марала.

«Так, при проведении рейдовых мероприятий по пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства на территории охотничьего хозяйства «Коровиха», находящееся в резервном фонде, обнаружены останки двух маралов, две шкуры, голова и конечности», — сообщили в инспекции.

В ходе рейда были выявлены двое жителей г. РиддерА, у которых было изъято мясо весом 35 кг. Оружие не зарегистрировано в органах внутренних дел. Изъято гладкоствольное, двуствольное, курковое ружье марки «ТОЗ» 16- калибра и 2 заряженных патрона 16 калибра.

Факт зарегистрирован по статье 337 ч 1 УК РК. Проводится досудебное расследование.