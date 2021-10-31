Браконьеров с двумя центнерами рыбы задержали павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В одном из случаев стражи порядка, кроме запрещенных орудий лова, нашли в машине 188 килограммов пойманной рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На автодороге Ленинский-Курчатов сотрудниками взвода патрульной полиции города Аксу за нарушение правил рыболовства задержаны двое жителей города, а в качестве вещественных доказательств у них изъята резиновая лодка, моносети и пойманная рыба весом 188 килограммов», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По этому факту составлено сраду два административных материала. Но этот случай браконьерства оказался не единственным.

«На автодороге Ленинский-Русская Поляна полицейскими была задержана автомашина марки Nissan, в салоне которой, кроме водителя, находились ещt двое пассажиров. При осмотре в авто были обнаружены запрещенные для рыболовства моносети китайского производства, а также мешки с рыбой общим весом около 25 килограммов», - добавили в департаменте.Мужчины объяснили, что возвращаются с протоки Тентек реки Иртыш, где ловили рыбу. Как рассказали в правоохранительных органах, в этом случае в отношении каждого рыбака возбуждено административное производство за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. Моносети, лодка, капроновая сеть и улов изъяты в качестве вещественных доказательств.«Материалы по данным фактам направлены в суд», - резюмировали в ведомстве.