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    10:34, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Браконьеров с двумя центнерами рыбы задержали павлодарские полицейские

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В одном из случаев стражи порядка, кроме запрещенных орудий лова, нашли в машине 188 килограммов пойманной рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На автодороге Ленинский-Курчатов сотрудниками взвода патрульной полиции города Аксу за нарушение правил рыболовства задержаны двое жителей города, а в качестве вещественных доказательств у них изъята резиновая лодка, моносети и пойманная рыба весом 188 килограммов», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    По этому факту составлено сраду два административных материала. Но этот случай браконьерства оказался не единственным.


    «На автодороге Ленинский-Русская Поляна полицейскими была задержана автомашина марки Nissan, в салоне которой, кроме водителя, находились ещt двое пассажиров. При осмотре в авто были обнаружены запрещенные для рыболовства моносети китайского производства, а также мешки с рыбой общим весом около 25 килограммов», - добавили в департаменте.
    Мужчины объяснили, что возвращаются с протоки Тентек реки Иртыш, где ловили рыбу. Как рассказали в правоохранительных органах, в этом случае в отношении каждого рыбака возбуждено административное производство за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. Моносети, лодка, капроновая сеть и улов изъяты в качестве вещественных доказательств.
    «Материалы по данным фактам направлены в суд», - резюмировали в ведомстве.
    Теги:
    Криминал Экология Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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