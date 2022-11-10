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Браконьеров продолжают задерживать в Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Ноября 2022, 19:35
Браконьеров продолжают задерживать в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Браконьеров продолжают задерживать в Актюбинской области в ходе ОПМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов природных ресурсов, в период с 20 октября по 19 ноября на территории области проводится республиканское оперативно – профилактическое мероприятие «Браконьер».

С начала ОПМ мобильные группы выявили 172 факта нарушения природоохранного законодательства, в том числе 73 нарушения требований пользования животным миром и правил охоты, 59 нарушений правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов, 20 нарушений правил приобретения, хранения, использования или перевозки гражданского, служебного оружия, патронов к нему.

Вместе с тем, серьезное место в природоохранной деятельности ДП области занимает борьба с экологическими уголовными правонарушениями. За указанный период было проведено 7 досудебных расследований. Стражи порядка изъяли 29 туш сайги, 176 кг незаконно добытой рыбы, 2 резиновые лодки и 1000 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей.


Фото: polisia.kz

Актюбинская область   Браконьерство  
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