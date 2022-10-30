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Браконьеров из Актобе задержали в Кызылординской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Октября 2022, 17:41
Браконьеров из Актобе задержали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 63 тушки утки изъяли у браконьеров полицейские в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

«28 октября около 22:20 в Казалинском районе инспекторы роты управления местной полицейской службы департамента полиции остановили автомобиль Lada 21214. При проверке в салоне авто обнаружены 2 охотничьих ружья 12 калибра и 63 тушки дикой утки. В качестве подозреваемых задержаны жители города Актобе в возрасте 54 и 50 лет. Все вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале POLISIA.KZ.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Актюбинская область   Кызылординская область   Борьба с преступностью  
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