Браконьеров из Актобе задержали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 63 тушки утки изъяли у браконьеров полицейские в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

«28 октября около 22:20 в Казалинском районе инспекторы роты управления местной полицейской службы департамента полиции остановили автомобиль Lada 21214. При проверке в салоне авто обнаружены 2 охотничьих ружья 12 калибра и 63 тушки дикой утки. В качестве подозреваемых задержаны жители города Актобе в возрасте 54 и 50 лет. Все вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ