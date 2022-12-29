Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали в Улытауской области

29 Декабря 2022, 16:54
Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Браконьера во время разделки туш сайгаков задержали полицейские Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«25 декабря сотрудники ОП Жанааркинского района совместно с инспекторами РГКП по «Охотзоопром» при проведении профилактического мероприятия установили 38-летнего сельчанина, которого застали в момент разделывания туш двух сайгаков в летней кухне», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 Уголовного кодекса «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: polisia.kz


Новости по теме
Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»
Запрещенную к вылову рыбу продавала жительница Атырау: изъято более 90 кг
Теги:
Читайте также
Жаңа Қазақстан: обновленной стране – новые регионы
Запрещенную к вылову рыбу продавала жительница Атырау: изъято более 90 кг
16 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Улытауской области
Троих пропавших в степи пастухов нашли спасатели Улытауской области
Полгода не выплачивали обязательные соцвыплаты врачам в Жезказгане
Нетрезвый мужчина сообщил о «минировании» ТЭЦ в Сатпаеве
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Куриные яйца по завышенным ценам продавали в трех областях Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
4 Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года
5 Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК

Лента новостей