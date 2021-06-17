Браконьера со стерлядью поймали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вылов осетровых запрещен круглый год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции Павлодарской области.

«На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ладожская инспекторами батальона патрульной полиции города Павлодар остановлена автомашина Kia Sportage под управлением 60-летнего горожанина. При осмотре в багажном отсеке обнаружена и изъята рыба - стерлядь в количестве 17 штук», - сообщил командир батальона Ренат Шарипов.

По его словам, по этому факту проводится досудебное расследование. Назначена экспертиза. Ущерб устанавливается.

В Казахстане, напомнили в ведомстве, установлен круглогодичный запрет на вылов рыб осетровых пород. Это решение направлено на сохранение и увеличение количества редких видов рыб.

«Согласно действующему законодательству за отлов даже одного килограмма рыбы семейства осетровых предусмотрена уголовная ответственность. Всего же с начала года в Павлодарской области полицейскими выявлено 433 нарушения экологического законодательства», - привели цифры в полиции.