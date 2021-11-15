Браконьера с тушей сибирской косули задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В автомобиле жителя столицы акмолинские полицейские обнаружили тушу косули и ружья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 14 ноября на 291-м километре автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» нарядом батальона патрульной полиции «Тулпар-10» в составе старшего лейтенанта Алтынбека Накенова и лейтенанта Айбека Балтабекова был остановлен автомобиль марки «Toyota» под управлением 37-летнего жителя города Нур-Султана.

«Во время осмотра салона патрульные обнаружили тушу сибирской косули, три гладкоствольных ружья, при этом каких-либо разрешительных документов на отстрел косули у водителя и его 36-летнего пассажира не имелось», - рассказали в ведомстве.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 337 УК «Незаконная охота». Назначена судебно-биологическая экспертиза по определению вида и возраста животных.

Как уточнили в полиции, в настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия.