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Браконьера с тремя тушами косуль задержали в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
12 Ноября 2022, 05:23
Браконьера с тремя тушами косуль задержали в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В машине 71-летнего жителя столицы были обнаружены три разделанные туши предположительно сибирской косули и два ружья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 9 ноября сотрудники группы природоохранной полиции в охотничьем хозяйстве «Новорыбинское» Аккольского района выявили факт незаконной добычи животных.

«В транспортном средстве марки «Газ Соболь», которым управлял 71-летний житель столицы, были обнаружены три туши дикого животного, предположительно сибирской косули и две единицы огнестрельного оружия. Сумма ущерба устанавливается», - поделились в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Вещественные доказательства, а это туши животных и оружие, приобщены к материалам уголовного дела.

Для выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, а также раскрытия экологических преступлений в Акмолинской области проводится ОПМ «Браконьер». За время ОПМ в регионе в области природоохранного законодательства выявлено 301 административное и шесть уголовных правонарушений.

Кадр из видео

Акмолинская область   Браконьерство  
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