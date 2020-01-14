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Браконьера с полным багажником мяса задержали в Карагандинской области
14 Января 2020 23:17
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержали мужчину, который в своем авто вез подстреленных косуль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» 13 января сотрудники природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области задержали на территории Бухар-жырауского района автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 63-летнего жителя Караганды.
Из салона машины изъято две туши (предположительно косули), гладкоствольное оружие и патроны.
«Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.337 УК «незаконная охота», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
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