Браконьера с полным багажником мяса задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержали мужчину, который в своем авто вез подстреленных косуль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» 13 января сотрудники природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области задержали на территории Бухар-жырауского района автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 63-летнего жителя Караганды.

Из салона машины изъято две туши (предположительно косули), гладкоствольное оружие и патроны.

«Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.337 УК «незаконная охота», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.













