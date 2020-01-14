+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 379.34 EUR 422.21
RUB 6.18 CNY 55.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Браконьера с полным багажником мяса задержали в Карагандинской области

14 Января 2020 23:17
Поделиться:
Браконьера с полным багажником мяса задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержали мужчину, который в своем авто вез подстреленных косуль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Двух сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО
Более центнера рыбы пытались сбыть браконьеры в Карагандинской области Охота без разрешения и нарушения правил рыболовства - операция «Браконьер» проходит в Акмолинской области Более тонны незаконно перевозимой рыбы изъяли у жителя Уральска
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» 13 января сотрудники природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области задержали на территории Бухар-жырауского района автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 63-летнего жителя Караганды.
Из салона машины изъято две туши (предположительно косули), гладкоствольное оружие и патроны.
«Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.337 УК «незаконная охота», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив