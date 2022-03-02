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Браконьера с незаконным уловом рыбы задержали на Балхаше
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На озере Балхаш задержали браконьера, у которого изъято около 150 кг незаконно выловленной рыбы. В браконьерстве уличен 54-летний житель Сарканского района, задержание которого произвели рыбинспекторы, работники охотзоопрома и полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт пресс-службы ДП региона.
При задержании у подозреваемого изъято более 100 метров запрещенных к использованию китайских сетей. Изъятая рыба передана в пункт приема для последующей реализации.
«По факту возбуждено и проводится расследование, предусмотренное действующим казахстанским законодательством. Подозреваемый в незаконной добыче рыбных ресурсов в обязательном порядке будет привлечен к ответственности», - сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП Алматинской области капитан Баглан Рымжанов
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