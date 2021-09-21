14:46, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
Браконьера с крупной партией рыбы осетровых пород задержали в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области пограничниками Каракиянского пограничного управления департамента погранслужбы КНБ РК области за незаконный лов рыбы задержан гражданин Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
При задержании у браконьера конфисковано свыше 400 килограммов рыбы осетровых пород.
«Мужчина пытался загрузить в автомашину из оборудованного на берегу схрона рыбу осетровых пород в количестве 55 штук. Общий вес груза превышает 400 килограммов. Ущерб государству от незаконно выловленной осетровой рыбы составил около 87 миллионов тенге», - сообщил Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-центра департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.
Задержанный передан сотрудникам районного отдела полиции Каракиянского района.