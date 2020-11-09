Браконьера с 41 рыбиной осетровых пород задержали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержали браконьера с уловом осетровых общим весом 136,7 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбный фонд Департамента полиции Атырауской области задержали на берегу реки Урал в селе Талгайран 27-летнего жителя Исатайского района. У него была изъята 41 рыбина осетровых пород. Общий весь незаконного улова исатайца - 136.7 кг. В отношении браконьера ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», - информирует пресс-служба ДП региона.
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