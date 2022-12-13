Браконьера с 400 кг леща задержали в ВКО

13 Декабря 2022, 10:07

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 400 кг леща перевозил браконьер в машине без соответствующих документов в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на 60 км трассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 40-летнего жителя Глубоковского района. Мужчина перевозил в машине около 400 кг леща без соответствующих документов. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где во время допроса дал признательные показания, пояснив, что рыбу добыл на берегу Шульбинского водохранилища села Убинка», - сообщили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: polisia.kz











