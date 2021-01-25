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    15:30, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Браконьера с 300 кг рыбы задержали у Капшагайского водохранилища

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники природоохранной полиции остановили автомашину, в салоне которой было около 300 кг незаконно добытой рыбы. Инцидент произошел в ходе ОПМ «Браконьер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инспектором группы природоохранной полиции ОП г.Капшагай совместно с Алматинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ОЮЛ «Ассоциация рыбных хозяйств-БД», на южном побережье Капшагайского водохранилища была остановлена автомашина под управлением 30-летнего водителя, у которого при проверке обнаружены рыба весом 296 кг и орудия ловли в виде запрещенной лесковой сети», - сообщил начальник ОП Капшагая Манат Айтмуханбетов.

    Ущерб, нанесенный природе, подсчитывается для принятия соответствующих мер в отношении подозреваемого.

    Отметим, что оперативно-профилактическое мероприятия «Браконьер» продлится до конца января.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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