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    14:25, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Браконьера поймали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с лодкой и сетями задержан браконьер. Материал в отношении нарушителя уже попал в суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками группы природоохранной полиции отдела полиции района Аккулы Павлодарской области проведён рейд по району, в ходе которого на пойме реки Иртыш, вблизи села Бескарагай, была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2110». При осмотре в багажном отделении обнаружены лодка резиновая и рыболовные сети», - рассказал начальник отдела полиции района Аккулы Павлодарской области Таскын Бодиев.

    За грубое нарушение правил рыболовства в запрещённые сроки запрещёнными орудиями или способами в запрещённых местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, в его отношении возбудили административное производство, рассказали в полиции. Материал направили в суд для принятия процессуального решения.

    Напомним, ранее возле города Аксу Павлодарской области браконьеры на лодке с семью сетями выловили 24 килограмма карасей в запрещённое для рыбалки из-за нереста время.


    Фото ДП Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Павлодарская область
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