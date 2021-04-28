Браконьера поймали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с лодкой и сетями задержан браконьер. Материал в отношении нарушителя уже попал в суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками группы природоохранной полиции отдела полиции района Аккулы Павлодарской области проведён рейд по району, в ходе которого на пойме реки Иртыш, вблизи села Бескарагай, была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2110». При осмотре в багажном отделении обнаружены лодка резиновая и рыболовные сети», - рассказал начальник отдела полиции района Аккулы Павлодарской области Таскын Бодиев.

За грубое нарушение правил рыболовства в запрещённые сроки запрещёнными орудиями или способами в запрещённых местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, в его отношении возбудили административное производство, рассказали в полиции. Материал направили в суд для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее возле города Аксу Павлодарской области браконьеры на лодке с семью сетями выловили 24 килограмма карасей в запрещённое для рыбалки из-за нереста время.





Фото ДП Павлодарской области.