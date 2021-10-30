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    11:56, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Браконьера-актюбинца задержали в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗ НФОРМ - Полицейские Костанайской области в ходе операции «Браконьер» задержали за незаконную охоту жителя Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинфррм».

    Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, 28 октября сотрудники природоохранной полиции Джангельдинского района Нурбек Дуйсенбаев и Абунасыр Оспанов совместно с инспекторами «Охотзоопром» в местности Тармак в одном из крестьянских хозяйств обнаружили две разделанные туши сайги.

    «При проведении первоначальных следственных действий полиция выяснила, что 45-летний мужчина приехал из Актюбинской области и устроился на работу пастухом. Он рассказал, что на мотоцикле выехал в степь и стал охотиться на сайгаков, - прокомментировали в полиции. —В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли мясо сайги и рога».

    По данному факту начато расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

    В ведомстве отмечают, что с начала года природоохранной полицией региона выявлено 14 фактов незаконной охоты. За восемь дней оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» стражи порядка выявили 52 административных правонарушения.


    Теги:
    Костанайская область Криминал Экология Правоохранительные органы Актюбинская область
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