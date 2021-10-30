Браконьера-актюбинца задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗ НФОРМ - Полицейские Костанайской области в ходе операции «Браконьер» задержали за незаконную охоту жителя Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинфррм».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, 28 октября сотрудники природоохранной полиции Джангельдинского района Нурбек Дуйсенбаев и Абунасыр Оспанов совместно с инспекторами «Охотзоопром» в местности Тармак в одном из крестьянских хозяйств обнаружили две разделанные туши сайги.

«При проведении первоначальных следственных действий полиция выяснила, что 45-летний мужчина приехал из Актюбинской области и устроился на работу пастухом. Он рассказал, что на мотоцикле выехал в степь и стал охотиться на сайгаков, - прокомментировали в полиции. —В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли мясо сайги и рога».

По данному факту начато расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

В ведомстве отмечают, что с начала года природоохранной полицией региона выявлено 14 фактов незаконной охоты. За восемь дней оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» стражи порядка выявили 52 административных правонарушения.