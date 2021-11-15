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Браконьер, застреливший медведя, задержан в ВКО

15 Ноября 2021 11:13
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Браконьер, застреливший медведя, задержан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Браконьер, застреливший медведя, задержан в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«С 20 октября по 19 ноября на территории ВКО проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. 6 ноября в ходе рейдовых мероприятий полицейскими был установлен 51-летний житель города Усть-Каменогорска, который недалеко от села Тарханка, используя свое зарегистрированное ружье, застрелил медведя, мясо которого взял себе для личного употребления, также забрал и лапы, которые возможно планировал в дальнейшем реализовать.

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК «Незаконная охота», в настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до трех лет», – отметил начальник ДП Сагат Мадиев.

Всего с начала проведения ОПМ проведено свыше 360 рейдовых мероприятий, где выявлено 605 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 394 за нарушение правил охоты. Кроме того, выявлены 10 браконьеров, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Работа в данном направлении продолжается.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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