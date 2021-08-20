+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Браконьер убил пеликана в Алматинской области

20 Августа 2021 20:37
Поделиться:
Браконьер убил пеликана в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Браконьер застрелил пеликана в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
В Атырауской области инспекторы задержали судно с 4 тоннами рыбы
Страхование птиц начнут субсидировать в Казахстане «Нашли в мусорном баке»: двух костанайцев с рогами сайги задержали полицейские

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники УКП ДП совместно с природоохранными полицейскими и другими заинтересованными органами на территории Алматинской области задержали нарушителя законодательства.

«19 августа на берегу озера Балхаш Сарканского района была остановлена «Нива» под управлением 61-летнего жителя села Алмалы. При проверке у гражданина в салоне авто обнаружены живая дрофа и туша пеликана», – рассказала заместитель начальника УКП ДП Алматинской области Лариса Кан.

В полиции напомнили, что численность пеликанов в настоящее время сильно снизилась, птица занесена в Красную книгу.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота». Ружье, из которого была застрелена птица, в виде орудия преступления приобщено к материалам дела», – дополнила Кан.

На территории Алматинской области с 9 по 31 августа проводится ОПМ «Браконьер», направленное на выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Подобное мероприятие проводится также в Карагандинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Происшествия   #Экология   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырауской области инспекторы задержали судно с 4 тоннами рыбы
Страхование птиц начнут субсидировать в Казахстане
«Нашли в мусорном баке»: двух костанайцев с рогами сайги задержали полицейские
Популярное
1 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
2 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
3 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
4 Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
5 Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
6 Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Читайте также
Пять малоизученных бассейнов обладают большим потенциалом - Минэкологии РК
Более 290 перспективных месторождений планируют выявить в РК
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив