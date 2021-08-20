Браконьер убил пеликана в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Браконьер застрелил пеликана в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники УКП ДП совместно с природоохранными полицейскими и другими заинтересованными органами на территории Алматинской области задержали нарушителя законодательства.

«19 августа на берегу озера Балхаш Сарканского района была остановлена «Нива» под управлением 61-летнего жителя села Алмалы. При проверке у гражданина в салоне авто обнаружены живая дрофа и туша пеликана», – рассказала заместитель начальника УКП ДП Алматинской области Лариса Кан.

В полиции напомнили, что численность пеликанов в настоящее время сильно снизилась, птица занесена в Красную книгу.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота». Ружье, из которого была застрелена птица, в виде орудия преступления приобщено к материалам дела», – дополнила Кан.

На территории Алматинской области с 9 по 31 августа проводится ОПМ «Браконьер», направленное на выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Подобное мероприятие проводится также в Карагандинской области.