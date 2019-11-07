Браконьер с тушей косули, рыбой и дичью задержан в Павлодарской области

Браконьер с тушей косули, рыбой и дичью задержан в Павлодарской областиЗа незаконную охоту и отстрел косули задержан 52-летний житель города Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении рейдовых мероприятий полицейскими Актогайского района на автодороге Актогай-Шолаксор задержана автомашина «Honda CR-V» под управлением жителя города Аксу, у которого в салоне автомашины обнаружены и изъяты одна туша косули, 10 килограммов рыбы, четыре утки и два охотничьих ружья. При проверке установлено, что разрешительных документов на отстрел косули у мужчины не имелось; к тому же, по правилам, на косулю охота разрешена при обязательном присутствии егеря данного района», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Рыбу мужчина тоже выловил незаконно, так как на одного человека разрешается вылов только 5 килограммов рыбы, рассказали в полиции.





«По факту незаконной рыбалки мужчина привлечен к административной ответственности по статье 383 КРКоАП, наложен штраф в размере десяти месячных расчетных показателей», - рассказали полицейские.

По факту незаконной охоты начато досудебное расследование по статье 337 УК РК.

Всего с начала года природоохранные полицейские выявили 437 фактов незаконной охоты, отметили в пресс-службе.

«Для проведения охоты необходимо при себе иметь следующие документы: соответствующие документы на охотничье оружие, охотничий билет, путевой лист, в котором указано, на какой вид, в каком районе будет проводиться охота, - добавили в департаменте полиции Павлодарской области. - Сезон охоты на водоплавающую дичь и на косулю продолжается до 31 декабря 2019 года, на пушного зверька - до 15 февраля 2020 года».



