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Браконьер с отстреленной тушей джейрана задержан в Жамбылской области
13 Ноября 2020 17:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области задержан браконьер с отстреленной тушей джейрана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Минэкологии РК.
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«12 ноября 2020 года при проведении совместных оперативных мероприятий инспекторами «Охотзоопром» совместно с природоохранной полицией Мойынкумского РОП и сотрудниками Шуского межрайонного отдела по борьбе с наркобизнесом ДП Жамбылской области, в местности «Каракыстык» был задержан гражданин А. 21.09.1986 года рождения с одной отстреленной тушей джейрана», - сообщили в ведомстве.
В комитете напомнили, что данный вид животного является краснокнижным. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РК.
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