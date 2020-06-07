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вчера 20:34
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Браконьер при проверке документов устроил погоню в ЗКО
АКЖАИКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - На трассе «Атырау- Уральск» водитель при проверке документов предпринял попытку к бегству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
4 июня на трассе «Атырау-Уральск» вблизи поселка Чапаево Акжаикского района сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки «Suzuki Grant Vitara» с российскими номерами под управлением 33-летнего гражданина.
Отдав документы для проверки, гражданин резко дал по газам, объехал полицейских и пытался уйти от преследования. На 382 километре автотрассы он свернул на проселочную дорогу, бросил автомашину и скрылся в лесном массиве.
При осмотре транспортного средства были обнаружены запрещенные к перевозке дериваты редких животных, а именно 280 штук рогов сайги. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанный гражданин был задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК.
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