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Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 11:18
Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 ноября сотрудники природоохранной полиции отдела полиции города Балхаша совместно с представителями Балхашской рыбной инспекции и ТОО «Саюшкин» проводили ОПМ «Браконьер». На вертолете они совершали облет промысловых участков озера Балхаша. Вечером в районе поселка Чубар-Тюбек была замечена моторная лодка, которая попыталась скрыться. Полицейские проследили за ней и уже на берегу задержали браконьера – 39-летнего местного жителя.

Во время осмотра лодки обнаружены 84 кг рыбы и рыболовная сеть длиной 400 метров. Сумма нанесенного ущерба составила 417 тысяч тенге. Ведется досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».


Фото: polisia.kz


Карагандинская область   МВД РК   Браконьерство  
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