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Браки стали чаще заключать в колониях СКО

19 Февраля 2022 18:50
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Браки стали чаще заключать в колониях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В местах лишения свободы Северо-Казахстанской области в прошлом году заключили 19 браков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, на 46% увеличилось создание семей осужденными, по сравнению с 2020-м годом. В этом году уже зарегистрировали один брак.

«Во многих случаях брак, заключенный в местах лишения свободы, оказывает положительное влияние на осужденных. Причиной создания брака часто является запрет на свидание с неродственниками. Причина, по которой женщины чаще, чем мужчины вступают в брак с мужчиной-осужденным, заключается в различии в правах гражданского и официального супруга. Если у гражданской супруги есть право только на краткосрочное свидание в присутствии сотрудников учреждения, то законная жена имеет возможность на длительное свидание», - сказал начальник департамента Рустан Ахметжанов.

В департамента отметили, что чаще осужденные создают семьи с людьми, с которыми они встречались на свободе. Процедура заключения брака с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, имеет особенности.

«Будущий супруг посещает органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) по месту жительства осужденного, заявляет о намерении вступить в брак, заполняет заявление, затем заявление передают будущему супругу в учреждение УИС для заполнения второй части заявления. Осужденный в присутствии сотрудника администрации заполняет и подписывает вторую сторону заявления. Его подпись заверяется начальником учреждения. К заявлению прилагается копия удостоверения личности осужденного, вступающего в брак. После получения заявления органы РАГС устанавливают дату регистрации брака. В день регистрации брака в учреждение прибывает сотрудник РАГС и будущий супруг осужденного», - прокомментировала главный специалист группы специального учета Гульжан Абканова.


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#Северо-Казахстанская область   #Пенитенциарная система   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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