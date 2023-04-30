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Бойня в Техасе: пятеро погибших, включая ребенка

30 Апреля 2023, 09:25
Бойня в Техасе: пятеро погибших, включая ребенка Фото: dw.com

ТЕХАС. КАЗИНФОРМ - Вооруженный злоумышленник открыл огонь по жителям дома в Техасе, застрелив пятерых человек, в том числе восьмилетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Среди жертв были также две женщины, которые, по словам полиции, прикрыли своими телами других детей.

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу в небольшом городке Кливленд в 70 километрах к северо-востоку от Хьюстона.

По словам местного шерифа, полиция ведет розыск подозреваемого в убийствах мексиканца, вооруженного полуавтоматической винтовкой. Судя по всему, он был пьян, когда начал стрельбу возле дома, а когда жители потребовали, чтобы он прекратил огонь, он начал стрелять в них.

В общей сложности на тот момент в доме находилось 10 человек, все они были из Гондураса. Полиция не раскрывает их имен и не сообщает, какое отношение они могли иметь к стрелку.


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