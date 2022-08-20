Бойцы турнира лиги Хабиба Нурмагомедова встретились в битве взглядов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоялась встреча face-to-face бойцов турнира промоушна Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В титульном бою выступит казахстанец полутяжеловес Дияр Нургожай против россиянина Константина Андрейцева.

«От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - поделился Дияр Нургожай после церемонии.

По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.

«Может быть, он (Константин Андрейцев – прим. ред.) решил рискнуть, такая возможность не всегда выпадает. Я думаю, будет хороший бой, тем более в этом весе у нас долго был простой, конкуренции в этом весе у нас не было. В последнем бою он себя хорошо показал. Мы не хотели брать человека со стороны, он дерется в нашей лиге. Предложение сделали, он согласился», - прокомментировал Ш. Завуров.

Ранее сообщалось о результатах взвешивания бойцов.