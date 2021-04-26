Бойцы Нагвардии вызволили из снежных заносов  более 300 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году бойцами Нацгвардии из снежных заносов эвакуировали 326 человек и 112 единиц техники. Об этом сообщил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Личным составом выполняются задачи по охране общественного порядка при проведении в стране общественно-массовых, спортивных и культурных мероприятий. Наши бойцы с честью выполнили задачи по ООП в ходе Саммита ОБСЕ, Азиады, ЭКСПО и других крупных мероприятий», - сказал Савердин Имиров на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что личный состав Нацгвардии также участвует и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

«Там, где люди оказываются в опасности и беде, туда первыми прибывают на помощь воины Национальной гвардии. Так было при наводнении в Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях, при взрыве снарядов в городе Арысь, при лесных пожарах в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

В текущем году наши воины из снежных заносов эвакуировали 326 человек и 112 единиц техники», - добавил Савердин Имиров.