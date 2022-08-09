9 Августа 2022 21:53

Бойцы Нацгвардии спасли тонущего мужчину в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане столичные гвардейцы во время несения патрульно-постовой службы спасли жителя столицы, тонущего в реке Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Республики Казахстан.

Сегодня на маршруте патрулирования в районе парка «Ататюрк», около 17 часов 10 минутвойсковой наряд воинской части 5573 в составе начальника патруля рядового Оралбека Жиенбая, патрульных рядовых Нурбола Тлеубека и Ерболата Канатбека услышали крик мужчины о помощи со стороны набережной реки Есиль.

Подбежав к реке, военнослужащие увидели тонущего мужчину. Оценив обстановку, быстрыми и решительными действиями гвардейцы приступили к спасению.

Рядовой Оралбек Жиенбай сняв снаряжение прыгнул в воду и поплыл спасать мужчину. За ним в реку прыгнул начальник патрульной группы младший сержант Айбат Есиркеп. Вдвоем они вытащили из воды утопающего гражданина Н. 1978 года рождения. Далее они оказали первую медицинскую помощь по восстановлению у мужчины дыхания.

Благодаря бдительному несению службы, умелым и решительным действиям войскового наряда мужчина был спасен.

Сами стражи порядка считают, что ничего сверхъестественного не сделали. «Мы шли вдоль берега. Вдруг услышали крик «Помогите!». Оказалось, что он устал и начал тонуть, не добравшись до другого берега. И затем мы вытащили его из воды», - отметил рядовой Оралбек Жиенбай.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов.













Кадр из видео