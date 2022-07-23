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Бойцы Нацгвардии спасли мужчину в Караганде
23 Июля 2022 13:24

Бойцы Нацгвардии спасли мужчину в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Гвардейцы помогли мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время несения патрульно-постовой службы по городу Караганда военнослужащие воинской части 5451 Национальной гвардии, проходя возле дома № 40 на улице Алиханова, обратили внимание на лежащего на земле гражданина.

Осмотрев мужчину на месте происшествия, гвардейцы выяснили, что он упал на землю в приступе эпилепсии и начал задыхаться.

«Мы шли по указанному нам маршруту и заметили лежащего на земле человека. Подойдя к нему, мы увидели, что он задыхается от того, что язык перекрыл ему дыхательные пути. Медлить было некогда. Мы взяли у проходящей мимо женщины расческу, и с ее помощью вытащили зажатый во рту язык. Тем самыми дали возможность мужчине снова начать нормально дышать», - говорит начальник войскового наряда рядовой Евгений Волынец.

На место происшествия была вызвана карета скорой помощи. Пострадавшего передали прибывшим врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи.


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Автор:
Корреспондент
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