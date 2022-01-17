Бойцы Нацгвардии рассказали о событиях «Трагического января»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время массовых беспорядков в городах Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Усть-Каменогорске, Караганде, Таразе, Шымкенте и других городах военнослужащие Национальной гвардии, к сожалению, получили потери. Двое солдат погибли, более четырехсот получили ранения. Несомненно, беспорядки, в частности, в городе Алматы, войдут в историю страны трагическими страницами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Бойцы Нацгвардии рассказали о событиях «Трагического января».

В первый день службы в усиленном режиме стало известно, что в боестолкновении с протестующими тяжело ранен заместитель командира воинской части 6654 по воспитательной и социальной работе подполковник Жандос Кульбаев.

- Мы приехали в Алматы из поселка Каракемер по первой тревоге. Вместе с личным составом воинской части 5571 мы выехали на обеспечение общественного порядка во время митинга. Мы пошли на алматинскую площадь Республики. Внезапно настроение протестующих изменилось, и вспыхнули беспорядки. В это время мы стали выталкивать людей с площади. Мы двинулись вперед по улице Наурызбай батыра и дошли до улицы Сейфуллина. Вскоре у нас закончились специальные средства. В это время против нас выступила большая толпа протестующих. Наших солдат начали бить. Я хотел выйти вперед и взять с собой солдат. Ведь воина нельзя оставлять в руках противника. Когда я взял одного из солдат под свою защиту, на меня посыпался град ударов. Я оказался в середине толпы. Удары сыпались один за другим. Периодически я терял сознание и возвращался. Помню, что кто-то уже собирался воткнуть в голову железный предмет, и другой человек крикнул: «Нет, не убивайте его!». Мне повезло, агресивная толпа остановилась. Они сняли с меня военную форму и велели идти. Каким-то чудом я сумел дойти до своих сослуживцев, - говорит офицер, вспоминая тот злосчастный день.

Младший сержант Нацгвардии Гюльпери Кошиева, которая оказывала медицинскую помощь военнослужащим, также была ранена митингующими.

- Мы были за линией действий, грузили раненых солдат и контрактников в свои санитарные машины. Мы видели, как стремительно росла численность протестующих. Наши военнослужащие не выдержали натиска. Наша машина оказалась в осаде. Конечно же, можно было отступить, отъехав назад на машине. Но мы оставались там, где были, до самого конца. Потому что, если двигаться, люди могут попасть под колесами машины. Внезапно толпа разбила окно машины и начала бить нас разными предметами. Было несколько ударов. Тогда я закричала. Один из протестующих узнал меня, вытащил из машины и отвел в безопасное место, затем вызвал скорую помощь, - сказала медик.

Специальные средства гвардейцам доставляли начальник штаба батальона майор Айбек Ержанов и заместитель командира батальона по воспитательной и социально-прававой работе капитан Мейрамбек Талапкер. Они прибыли на место происшествия из поселка Каракемер. Прибыв вовремя, они вооружили своих коллег спецсредствами. Затем они вошли в середину протестующих, нашли сгоревшую машину скорой помощи и забрали номерные знаки. Также забрали солдат из-под удара толпы.

- Мы начали искать пропавших солдат. Узнали, что Еркина Айдара нет. Мы начали искать его в городе. Думали об областной больнице. Мы пошли туда и спросили солдата. Отрадно, что солдат выжил. Несмотря на это, ему потребовалась медицинская помощь. Мы дождались его до конца и отвезли обратно в воинскую часть, - вспоминают офицеры.

Следует отметить, что двое гвардейцев офицеров не поддались страху и не оставили бойца, спасли и вернули его живым и невредимым.

В целом при обеспечении правопорядка во время массовых беспорядков ранения различной степени тяжести получили более 400 военнослужащих. У двоих гвардейцев огнестрельные ранения. Офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты также получили различные ранения такие как переломы рук, ног, травмы головы и тела.

Военнослужащие получившие травмы, после оказания необходимой медицинской помощи стремились вернуться обратно в боевой порядок. В период столкновения с террористами были факты самостоятельного возращения в воинские части военнослужащих, отбившихся от основного состава. Избитые и раненные они возвращались и снова становились в боевые порядки.