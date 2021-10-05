Бойцы Нацгвардии прошли экзамен на право ношения крапового берета

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прошли ежегодные квалификационные испытания военнослужащих подразделений специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии РК на право ношения «Крапового берета» и тельняшки крапового цвета, которые являются символами мужества и профессионализма бойцов спецназа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В этом году на испытания для обмена опытом прибыли представили спецподразделений Республики Беларусь, а также командование и ветераны Национальной гвардии Республики Казахстан.

Данные квалификационные испытания проводятся ежегодно в различных климатических поясах страны и состоят из двух этапов.

В нынешнем году 350 кандидатов изъявили желание участвовать в квалификационных испытаниях на получение права носить краповые береты, но только 73 претендента были допущены к сдаче экзаменов.

Заключительный этап сдачи экзаменов прошел в Алматинской области, в Центре боевой и методической подготовки подразделений специального назначения воинской части 5574 Национальной гвардии.

Военнослужащие сдали нормативы по боевой и специальной подготовке и получили допуск ко второму этапу. Прошедшие первый этап совершили 25-ти километровый марш по пересеченной местности в полном снаряжении с выполнением 13 нормативов. В программу входили сложные испытания, в том числе преодоление водного участка вброд, практическая стрельба и проведение учебных схваток по рукопашному бою с тремя противниками в течении девяти минут без остановки.

В итоге, экзамен в Алматинской области успешно сдали 14 бойцов. Заключительный этап квалификационных испытаний и торжественное вручение символов подразделений специального назначения «Бүркіт» состоялись при участии руководства Национальной гвардии, а также представителей спецподразделений Республики Беларусь.

Краповый берет для бойца спецназа – это высшая форма профессионализма, его могут заслужить только лучшие из лучших. Символ мужества и профессионализма, высоких нравственных качеств требует от его обладателя самоотверженности и способности выполнить все поставленные задачи, невзирая на трудности и риск для жизни и здоровья.