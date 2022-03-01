Бойцы Нацгвардии поблагодарили граждан за помощь во время январских событий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бойцы Нацгвардии поблагодарили граждан, которые оказали помощь в дни трагического января, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, во время январских событий были случаи ранения среди солдат, двое бойцов Национальной гвардии героически погибли. Солдаты Национальной гвардии выразили благодарность гражданам, оказавшим медицинскую помощь и поддержку раненым бойцам.

Как рассказала директор медицинского центра «Керуен-Medicus», врач Зинура Сапабекова, 5 января, как обычно она пришла на работу пораньше. Но половина сотрудников центра в тот день не добралась до работы. Одни говорили, что дорога закрыта, другие - что общественный транспорт не ездит, а еще другие - из-за непонятной ситуации в городе на полпути вернулись домой.

«В тот день с небольшим количеством сотрудников, которые пришли на работу, мы приступили к работе. Но пациентов в тот день было мало. Около полудня мы услышали с улицы выстрелы. Сначала не обращали на это особого внимания. Думали, что это фейерверки, оставшиеся от новогодних праздников. Наш центр находится по улице Толе би. Через час мы увидели, что возле клиники проходит толпа людей. В руках у них было оружие, арматура, полицейский щит и каска. Это зрелище было ужасным. Мы начали выключать свет клиники и закрывать двери, чтобы проходящие подумали, что здесь никого нет», - рассказала она.

Сотрудники клиники вдруг заметили, что из ворот ограды центра выскочили 5 человек, одетых в форму. Двое пошли дальше, а трое вошли в здание через служебную дверь и обратились к медикам клиники за помощью. Как оказалось они были солдатами Национальной гвардии.

«Солдаты рассказали, что их преследует группа людей. Они были ранены. Наш центр 4 - этажный, на самом высоком этаже находится операционное отделение. В канун новогоднего праздника многие пациенты разъехались по домам, поэтому отделение было пустым. Мы спрятали солдат в каждом кабинете наверху. 40-50 человек, которые искали военных, вошли в нашу клинику. По камере видеонаблюдения определили, что интервал между приходом солдат Нацгвардии и их преследователей составил не более 5 минут. Сейчас думаю, как мы тогда успели спрятать их за это время», - вспоминает она.

К счастью, сотрудникам клиники удалось предотвратить беду. Зинура Сапабекова вела переговоры и убедила преследователей не трогать раненных солдат.

«Я не считаю, этот поступок подвигом. Так бы поступил каждый сознательный гражданин. Это были солдаты, которые пострадали, надеясь защитить наше спокойствие и безопасность. Страшные январские дни наверняка надолго останутся в памяти. Желаю, чтобы такие дни не повторялись. Пусть в стране будет мир!», - подытожила врач.

В день благодарности солдаты Национальной гвардии специально съездили в клинику и выразили медикам огромную благодарность, вручив памятные подарки.

Сегодня, 1 марта, в Казахстане отмечается День благодарности.



