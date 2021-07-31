Бойцы молодежного трудового отряда «Жасыл ел» прошли вакцинацию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном торгово-развлекательном центре «Абу-Даби Плаза» участники молодежного трудового отряда «Жасыл ел» прошли вакцинацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Бойцы столичного молодежного трудового отряда «Жасыл ел» получили первый компонент вакцины «Спутник-V». Своим примером они призвали как можно больше людей пройти вакцинацию и защитить себя и окружающих от болезни.

«Сегодня мы с коллективом добровольно приехали на прививку. Выбрали «Спутник-V». Побочных реакций на вакцину ни у кого не было. Все вакцинированные сотрудники чувствуют себя хорошо. В нашем отряде трудятся более 1 200 ребят. В ближайшее время мы планируем, что все наши бойцы получат прививки», - сказал председатель общественного фонда «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов» Марат Мухамеджанов.

Напомним, программа «Жасыл ел» реализуется по поручению Главы государства с 2005 года во всех регионах страны. На сегодняшний день столичный штаб «Жасыл ел» вносит значительный вклад в озеленение города и социализацию молодых людей, обеспечивая занятость молодежи в возрасте от 14 до 29 лет в летний период.

«Я работаю в отряде «Жасыл ел». Мне 18 лет. Сегодня решил пройти вакцинацию. Чувствую себя очень хорошо. Я считаю, что вакцина – это хороший способ защитить себя и других. Я верю, что будущее будет светлым, если мы, молодежь, сможем проявить мужество и подать пример другим. Конечно, это начинается с поддержания здоровья. В здоровом теле — здоровый дух», — сказал боец «Жасыл ел» Сымбат Жамалбай.

Отметим, на сегодня в Нур-Султане первым компонентом вакцины против коронавируса привились свыше 335 тысяч человек, полную иммунизацию прошли почти 238 тысяч граждан.