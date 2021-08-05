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Бойцы карагандинских трудовых отрядов «Жасыл ел» соревновались в экокроссе

5 Августа 2021 08:20
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Бойцы карагандинских трудовых отрядов «Жасыл ел» соревновались в экокроссе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Молодёжного ресурсного центра Караганды организовали для бойцов трудовых отрядов «Жасыл ел» экокросс Green city. В нём участвовали команды Girls, Nike и «Акацуки», в каждой по четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Цель экокросса – напомнить о важности заботы об окружающей среде», – отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра Караганды Сымбат Аубакирова.

Green city состоял из трёх этапов. На первом команды должны были придумать название и девиз. Второй этап прошёл в виде викторины на экологическую тематику. Третьим туром стал сбор мусора на скорость.

По итогам первого этапа выиграла команда «Акацуки». Во втором туре командам было задано 15 вопросов. В викторине по количеству баллов лидировала Girls, ответив на 12 вопросов.

В третьем туре на протяжении 10 минут команды собирали мусор на территории Вечного огня. Здесь также отличилась Girls.

Первое место в экокроссе завоевала команда Girls, «Акацуки» заняла второе, а Nike – третье место.

Победители экокросса были награждены дипломами.

Напомним, в 2005 году по инициативе Первого Президента РК была возрождена работа студенческих молодежных отрядов. Развитие деятельности студенческих отрядов явилось приоритетным направлением в воспитании студенческой молодежи.

Студенческие отряды поделены по 3-ем направлениям: работа на строительных площадках в городе; на благоустройстве и озеленение города и населенных пунктах; на уходных работах за лесом, выращивании и прополке сеянцев в лесных питомниках и много других работ.


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#Карагандинская область   #Экология  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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