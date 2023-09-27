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    19:57, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Бояться переезда не стоит»: супруги с 4 детьми переехали из Туркестана в СКО

    Региональная служба коммуникаций СКО
    Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

    Семья Абуовых переехала в район Шал акына Северо-Казахстанской области в феврале текущего года. Воспользовались государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Раньше супруги с 4 детьми проживали в городе Туркестане. По приезду на север без проблем нашли работу, детей определили в школы. Также семье помогли с жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций СКО.

    - Живем в трхкомнатной квартире. Здесь есть центральное отопление, водоснабжение. Квартира теплая и уютная. Также государство выплатило нам субсидии на переезд. В общей сложности получилось почти 1,5 млн тенге. Это, конечно, большая финансовая поддержка, - рассказывает глава семьи Нурали Абуов.

    Региональная служба коммуникаций СКО
    Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

    Сейчас Нурали Абуов исполняет обязанности директора центральной районной больницы района Шал акына. А его супруга Перизат Абуова трудится медсестрой в поликлинике. На новом месте работы тепло встретили высококвалифицированных специалистов. В коллективе отмечают их профессионализм и трудолюбие.

    Региональная служба коммуникаций СКО
    Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

    - Адаптация прошла очень легко и у нас с супругой, и у детей. Старшая дочь сейчас учится в школе в Петропавловске, а младшие сыновья живут с нами в Сергеевке, ходят в школу. Здесь им очень нравится. Никаких проблем не возникло, - делится впечатлениями Нурали Абуов.

    Региональная служба коммуникаций СКО
    Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

    Супруги Абуовы положительно отзываются о переселении жителей из трудоизбыточных регионов страны. Они отмечают, что бояться переезда не стоит. Государство в свою очередь обеспечит субсидиями на переезд, жильем, а местные власти помогут найти работу.

    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область многодетные
    Автор
    Зифа Хабирова
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