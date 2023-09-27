«Бояться переезда не стоит»: супруги с 4 детьми переехали из Туркестана в СКО

Семья Абуовых переехала в район Шал акына Северо-Казахстанской области в феврале текущего года. Воспользовались государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Раньше супруги с 4 детьми проживали в городе Туркестане. По приезду на север без проблем нашли работу, детей определили в школы. Также семье помогли с жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций СКО.

- Живем в трхкомнатной квартире. Здесь есть центральное отопление, водоснабжение. Квартира теплая и уютная. Также государство выплатило нам субсидии на переезд. В общей сложности получилось почти 1,5 млн тенге. Это, конечно, большая финансовая поддержка, - рассказывает глава семьи Нурали Абуов.

Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

Сейчас Нурали Абуов исполняет обязанности директора центральной районной больницы района Шал акына. А его супруга Перизат Абуова трудится медсестрой в поликлинике. На новом месте работы тепло встретили высококвалифицированных специалистов. В коллективе отмечают их профессионализм и трудолюбие.

Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

- Адаптация прошла очень легко и у нас с супругой, и у детей. Старшая дочь сейчас учится в школе в Петропавловске, а младшие сыновья живут с нами в Сергеевке, ходят в школу. Здесь им очень нравится. Никаких проблем не возникло, - делится впечатлениями Нурали Абуов.

Фото: Региональная служба коммуникаций СКО

Супруги Абуовы положительно отзываются о переселении жителей из трудоизбыточных регионов страны. Они отмечают, что бояться переезда не стоит. Государство в свою очередь обеспечит субсидиями на переезд, жильем, а местные власти помогут найти работу.