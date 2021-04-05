Боялись возвращаться домой: троих пропавших детей нашли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Трое подростков из Аулиекольского района Костанайской области были найдены полицейскими и возвращены домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Оказалось, родители детей даже не обращались в полицию. Активность проявили местные стражи порядка.

Как рассказали в полиции, сотрудница отдела полиции Аулиекольского района Айгерим Байбусинова обратила внимание на активное обсуждение в группе WhatsApp пропажу трех несовершеннолетних - двух мальчиков и девочки. Дети ушли из дома около 11:30 часов дня и не вернулись.

Эту информацию она сообщила своему начальству, после чего стражи порядка провели проверку.

«Звонков на «102» нам не поступало. Связались с родителями, факт пропажи детей был подтвержден. В связи с чем, было принято решение об ориентировании личного состава районного отдела полиции на поиски без вести пропавших», - рассказал начальник районного отдела полиции Женис Ахметов.

Спустя несколько часов усердных поисков около двух ночи дети были найдены.

По словам детей, они боялись, что их будут ругать за позднее возвращение домой, поэтому хотели заночевать в заброшенном здании. Сейчас дети, 2007, 2009 и 2011 годов рождения, находятся дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.