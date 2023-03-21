Бой Жанкоша Турарова за титул чемпиона мира в Алматы покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 марта казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) выступит на вечере бокса в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тураров сразится с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО) за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO. Поясом на данный момент владеет мексиканский боксер.

Всего в карде запланировано двенадцать боев. Прямая трансляция на телеканале «Хабар» начнется в 20:00 по астанинскому времени.

Свой предыдущий бой Жанкош Тураров провел в ноябре в Алматы: он нокаутировал в седьмом раунде венесуэльского боксера Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Что касается Алехандро Менесеса, то он дрался в апреле прошлого года с британцем Сэмом Максвеллом (17-1, 11 КО) и нокаутировал его в девятом раунде. Для Максвелла это поражение стало первым в профессиональной карьере, а Менесес именно в том бою стал чемпионом мира по версии IBO.

Как сообщалось, накануне поединка Тураров и Менесес успешно уложились в лимит категории (63,5 килограмма), а также провели традиционную дуэль взглядов.