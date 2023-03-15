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Бой Жанкоша Турарова за титул чемпиона мира покажут в прямом эфире

15 Марта 2023, 23:00
Бой Жанкоша Турарова за титул чемпиона мира покажут в прямом эфире Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 марта в рамках главного события вечера бокса в Алматы представитель Казахстана Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) сразится за титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе с его действующим обладателем из Мексики Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Трансляцию поединка покажет телеканал «Хабар». Прямой эфир стартует в 20:00 во времени Астаны.

Ранее портал BoxRec.com оценил предстоящий бой Турарова в три звезды из пяти. Аналогичной оценки удостаивался предыдущий, декабрьский поединок Жанкоша — против венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО), в котором казахстанский боксер победил нокаутом и завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе. На сегодняшний день это максимальная оценка в послужном списке Турарова.


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