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Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал
13 Мая 2022 09:03

Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, какой казахстанский телеканал покажет прямую трансляцию боя Жанибека Алимханулы с британцем Дэнни Дигнумом за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Instagram -аккаунте команды Жанибека представил видеоанонс, в котором объявлено, что поединок будет показан в прямом эфире телеканалом «Хабар». Начало трансляции — в воскресенье утром 22 мая, в 08:00 по времени Нур-Султана.


Напомним, что бой Алимханулы — Дигнум пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров данное противостояние станет первым поединком за мировой титул.

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