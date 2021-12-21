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Бой Жанибека Алимханулы с Деметриусом Андраде выставили на промоутерские торги

21 Декабря 2021 09:45
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Бой Жанибека Алимханулы с Деметриусом Андраде выставили на промоутерские торги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как передает инсайдер Sports Illustrated и DAZN Крис Мэнникс, Всемирная боксерская организация (WBO) выставила бой чемпиона мира в среднем весе по их версии американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) и претендента из Казахстана Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) на промоутерские торги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Датой торгов назначено 15 января 2022 года. Напомним, что сторонам было дано 20 дней на переговоры об организации боя, однако за данный период никакого прогресса достигнуто не было. Сам Андраде вместо этого нацелен провести объединительный бой с чемпионом мира WBC Джермаллом Чарло.

До этого оба боксера провели свои предыдущие бои в ноябре: Алимханулы нокаутировал бывшего чемпиона мира Хассана Ндама Нжикама, а Андраде остановил ирландского претендента Джейсона Куигли.

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#Спорт   #Бокс   #Боевые искусства   #Алимханулы  
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