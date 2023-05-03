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Бой Жанибека Алимханулы и Стивена Батлера покажут в прямом эфире

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Мая 2023, 14:07
Бой Жанибека Алимханулы и Стивена Батлера покажут в прямом эфире Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть бой чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По казахстанскому времени поединок в Стоктоне (штат Калифорния, США) пройдет воскресным утром 14 мая. Прямая трансляция шоу будет организована телеканалом «Хабар». Начало в 07:00 утра по времени Астаны.

Бой со Стивеном Батлером станет для действующего чемпиона второй защитой титула. В своем предыдущем бою в ноябре 2022 года Жанибек Алимханулы перебоксировал единогласным решением судей британского боксера Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).


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