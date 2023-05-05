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Бой Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама отменен

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Мая 2023, 21:18
Бой Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама отменен Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бой известного казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова в UFC был отменен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Бой Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама отменен из-за проблем со сгонкой веса у бразильца», - сообщили в UFC.

Их поединок должен был состояться на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 7 мая.

Казахстанский файтер провел шесть боев в американской организации и одержал одну победу при пяти поражениях. В последнем поединке Жалгас Жумагулов встретился в октагоне UFC с американцем Чарльзом Джонсоном и потерпел поражение раздельным решением судей.


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