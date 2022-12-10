Бой за титул WBC пройдет на вечере бокса в Астане

10 Декабря 2022, 10:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 декабря на «Барыс Арене» в Астане состоится вечер профессионального бокса, участие в котором примут бойцы из Казахстана и зарубежных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как информирует BoxRec.com, в одном из поединков шоу состоится женское титульное противостояние — непобежденная американка Росалинда Родригес (13-0, 3 КО) сразится с Деборой Ванесой Гомес (8-8-2, 1 КО) из Аргентины. На кону будет стоять пояс WBC International в легчайшем весе.

Главным событием вечера станет бой Ельшата Ныгметоллы (17-0-1, 5 КО) по прозвищу «Казахский воин» с филиппинцем Ренцом Розиа (17-9-1, 9 КО) за вакантный титул WBC International Silver в легчайшем дивизионе.

Фото: sports.kz.