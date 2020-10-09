Бой с Головкиным «забронировал»  экс-чемпион мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (51-5-1, 33 КО) надеется на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает Sports.kz.

По словам Чавеса, он рассчитывает подраться с Головкиным в 2021 году.

«Надеюсь, мы с ним встретимся в следующем году. Думаю, мы многое можем дать зрителям в нашем поединке», — говорит мексиканец.

Пока же у Головкина в приоритете бой с другим мексиканским боксером — Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Ожидается, что этот бой состоится в мае 2021 года.









