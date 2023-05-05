Бой-реванш казахстанского бойца Кайрата Ахметова пройдет в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в субботу, 6 мая, казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) выступит на турнире по смешанным единоборствам известного промоушна One FC, который пройдет в Брумфилде (США, штат Колорадо). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Ахметова станет австралийский файтер Рис Макларен (16-8). Этот поединок начнется ориентировочно в 05:20 по астанинскому времени.

Это будет уже второй бой Кайрата Ахметова и Риса Макларена. Впервые они сразились в марте 2019 года - тогда победу единогласным решением судей одержал боец из Казахстана. Что касается предстоящего турнира, то его хедлайнерами станут американский файтер Деметриус Джонсон (24-4-1) и бразилец Адриано Мораес (20-4).