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    10:48, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 отменили

    UFC, спорт
    Фото: freepik.com

    Бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, запланированный на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, не состоится. Об этом на своей странице в X сообщил глава промоушена Дэйна Уайт, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Бой между спортсменами должен был возглавить турнир UFC 303, но перенесен на другую дату из-за травмы ирландца. Главным событием предстоящего турнира станет поединок между действующим чемпионом в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой.

    Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

    Чендлеру 38 лет, он одержал 23 победы и потерпел 8 поражений в смешанных единоборствах.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС

    Теги:
    Спорт UFC Америка Мировые новости Борьба
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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