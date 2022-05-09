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Бой Лукас - Кызайбай на женском ЧМ-2022 по боксу не состоится
9 Мая 2022 08:31

Бой Лукас - Кызайбай на женском ЧМ-2022 по боксу не состоится

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши Ангелина Лукас и Назым Кызайбай не встретятся друг с другом на женском чемпионате мира в Стамбуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально планировалось, что Лукас и Кызайбай выступят на ЧМ-2022 в одной весовой категории - до 50 килограммов, что не исключало вероятность «казахстанского дерби», однако в итоге спортсменки оказались в разных весах: Кызайбай выступит в 50 кг, Лукас — в 52 кг.

На чемпионате мира в Стамбуле Ангелина Лукас после скандального ухода из сборной Казахстана будет выступать под флагом IBA (международной боксерской ассоциации) за команду Fair Chance Team.



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