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Бой казахстанца стал главным событием вечера бокса в Англии

9 Ноября 2020 07:29
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Бой казахстанца стал главным событием вечера бокса в Англии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (1-0, 1 КО) стал хедлайнером предстоящего шоу в Южном Киркби (Англия), сообщает Sports.kz.

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Промоутерская компания MTK Global утвердила его бой с британцем Маколеем Макгоуэном (14-0-1, 3 КО) в качестве главного события вечера. Кулахмет и Макгоуэн сразятся в десятираундовом бою за вакантный титул чемпиона WBC International в первом среднем весе.

Напомним, Турсынбай Кулахмет дебютировал на профи-ринге 23 августа. Он провел бой с другим казахстанцем Сагадатом Рахманкуловым (6-2, 4 КО) и «удосрочил» его в четвертом раунде. Таким образом, уже в своем втором бою 26-летний казахстанец поборется за чемпионский пояс.

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